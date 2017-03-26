مسؤول تركي : 85 ألف سوري مرشحون لنيل الجنسية التركية

كشف نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، عن تحديد نحو 20 ألف أسرة سورية مرشحة لنيل الجنسية التركية.

وقال قايناق في برنامج تلفزيوني، اليوم الأحد، إنه “تم تحديد ما بين 20 و22 ألف أسرة، من بين أصحاب الكفاءات والمهن والحائزين على تصاريح عمل لمنحهم الجنسية”.

وأضاف أن “إجمالي عدد المرشحين يتراوح بين 80 و85 ألف شخص”.

وتابع، “الجنسية ستمنح بعد إجراء تحرٍ دقيق من قبل المؤسسات المعنية وأجهزة الأمن والمخابرات”.

وشدد على أنه “لا يمكن التنبؤ حاليًا بعدد الذين سيحصلون على الجنسية من بين المرشحين لنيلها”. (ANADOLU)

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