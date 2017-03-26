مصادر متقاطعة تؤكد سيطرة ” قوات سوريا الديمقراطية ” على مطار الطبقة بشكل كامل

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية(وحدات الحماية الكردية)، طلال سلو، الأحد، دخول القوات لمطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سوريا والذي يبعد 55 كلم غرب الرقة.

وقال سلو لوكالة فرانس برس إن “قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من خمسين في المئة من مطار الطبقة العسكري”، لافتا إلى أن “المعارك مستمرة داخل المطار ومحيطه” ومتوقعا “ان تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات القليلة القادمة”.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي التنظيم المتطرف انسحبوا من المطار بسبب قصف مدفعي كثيف وغارات تشنها مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وقالت قناة الجزيرة نقلاً عن مصادر لم تسمها، سيطرة القوات على مطار الطبق، الأمر الذي أكده أيضاً “محمد حسن”، المراسل السابق لقناة “روسيا اليوم” في منطقة سيطرة وحدات الحماية الكردية.

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