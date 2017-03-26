مطار تركي يستقبل أول قافلة سياح من السويد لهذا الموسم بـ ” الورود “

وصلت امس السبت أول قافلة سياح سويديين للموسم السياحي الجديد إلى ولاية #أنطاليا، على ساحل البحر المتوسط، جنوب غربي #تركيا.

وكان على متن الطائرة القادمة من العاصمة السويدية ستوكهولم، 189 سائحاً سويدياً، وقد استقبلت إدارة المطار القافلة بالورود.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح منسق العلاقات العامة في شركة “ديتور” للسياحة الداخلية والخارجية التركية، مسعود قنات، أن الهدف الأكبر هو الوصول إلى 90 ألف سائح من الدول الاسكندنافية العام الحالي.

ولفت إلى أن هذا العدد “يعني أكثر من 450 رحلة طيران”.

من جانبها، قالت السائحة السويدية ضمن القافلة “غالينا اساكسون” إنها زارت تركيا مراراً، وستواصل ذلك مستقبلاً.

وأكدت اساكسون أنها لا تأخذ الأخبار التي تنقلها الصحافة الأجنبية عن تركيا على محمل الجد.

وأضافت: “أنا أعرف جيداً كم أن تركيا بلد رائع وآمن، ولا أصدق الأخبار التي تُكتب عنها، ولذلك أدعو الجميع لزيارتها”. ( Anadolu Agency )

عكس السير