نيمار يؤكد : كوتينيو يناسب طريقة لعب برشلونة

رحب اللاعب الدولي البرازيلي #نيمار بفكرة انضمام مواطنه فيليب كوتينيو، إلى نادي #برشلونة الإسباني، حيث يعتقد بأنّ نجم نادي ليفربول الإنكليزي مناسب للعب في تشكيلة “البارسا”و لأسلوب لعبه .

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “اللاعب الذي يلعب بالبريمر ليغ وأود أن أراه في برشلونة هو كوتينيو، أؤمن بأنه اللاعب المناسب جداً للبارسا “.

ويشكل كوتينيو مع نيمار ثنائي مميز ومتألق في منتخب البرازيل الذي قاداه لتصدر مجموعة أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وتحدث نيمار، في سياق آخر، عن التفاهم الكبير الذي يجمعه بزميليه في خط هجوم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي و الأوروغوياني لويس سواريز، فقال وفق ما نقلت صحيفة إيلاف :” هناك شيء مرح في هذا، أنا ألعب على الناحية اليسرى بقدمي اليمنى، ميسي على الجهة اليمنى بقدمه اليسرى وسواريز هو هدافنا، لذلك أعتقد أننا نُكمل بعضنا البعض ونحن نحاول دائماً أن نساعد بعضنا على أرضية الميدان”.

واختتم موضحاً بشكل أكثر:”نحن مجموعة لطيفة من الأصدقاء خارج الملعب كذلك وهذا يظهر بوضوح داخل الملعب، إن الأمر يصبح أكثر سهولة دائماً عندما تحب العمل مع زملائك في الفريق”.

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