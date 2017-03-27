” أبل ” تطلق تحديث جديد لـ ” آي تيونز “

أعلنت شركة #أبل عن إطلاق تحديث جديد لبرنامج #آي_تيونز ، ومن المقرر طرح التحديثات الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الإصدار 12.6 يتيح للمستخدم إمكانية مشاهدة الأفلام المستعارة عبر برنامج آي تيونز على جميع أجهزة أبل، بعدما كانت تقتصر المشاهدة في السابق على الجهاز، الذي تم استعارة الفيلم أو المسلسل بواسطته.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يتعين على المستخدم الانتظار لبعض الوقت حتى يتم الاستفادة من الوظيفة الجديدة، حيث يلزم الأمر تثبيت إصدارات 10.3 من نظام أبل “آي أو إس” والإصدار 10.2 من نظام “تي في أو إس” على الهاتف الذكي آي فون والحاسب اللوحي آي باد. ( DPA )

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