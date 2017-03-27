ألمانيا : دورة للاجئين شبان في كيفية التعامل مع النساء و التقرب من الفتيات

قالت صحيفة “در فستن” الألمانية، إن منظمة AWO لمساعدة اللاجئين تقدم دورة للاجئين في كيفية التعامل مع النساء والتقرب من الفتيات وتعلّم المغازلة.

وتقام هذه الدورة في مدينة إيسن غربي البلاد.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الدورة تستهدف اللاجئين اليافعين الذين يجدون صعوبات في التقرب من الفتيات الألمانيات.

والتقت الصحيفة مع المعلمة “ستيفاني فيتك”، التي قالت حول ذلك : “يقول كثير من طلابي إنهم يريدون الحصول على حبيبة، ولكن الفتيات في كثير من الأحيان يبتعدن عنهم، إنهم يريدون أن يعرفوا كيف يتعاملون بشكل صحيح مع الجنس الآخر في ألمانيا”.

وعن جنسيات اللاجئين قالت الصحيفة، إن معظم المشاركين في الدورة هم من اللاجئين غير المصحوبين، من أفغانستان والصومال وألبانيا وكوسوفو، وأعمارهم بين 16 و 20 عاماً.

وأضافت “فيتك” التي تبلغ من العمر 32 عاماً: “في المدرسة، لدينا حصة مع الطلاب نتحدث فيها عن الأشياء اليومية وغالباً ما لاحظت أن كثيرا منهم يطرح أسئلة حول الجنس الآخر، لهذا خطرت لي فكرة الدورة”.

وأضافت الصحيفة أن الدورة تتضمن نقاشات عدة مع المشاركين مثل رأيهم بالجنس قبل الزواج، وكيف يتم التعامل مع مواضيع الحياة الجنسية عندما يتم نقاشها مع الأهل.

وذكرت الصحيفة كيف يتم في هذه الدورة تحليل الإشارات التي تصدرها الفتاة مثل الابتسامة والتي يفهمها البعض على أنها إشارة لشخص ما بالاهتمام، ولكن الأمر لا يعد قاعدة عامة على حد قول أحد المشاركين أثناء إجابته لسؤال المعلمة عن معنى الإشارات والإيماءات التي تصدرها الفتاة.

وختمت “فيتك” بالقول إن هناك مشاكل كبيرة عندما يريد اللاجئون الشباب إقامة علاقة مع الفتيات، حيث تُفهم إشاراتهن كثيراً من الأحيان بشكل غير صحيح مما يؤدي إلى فشل المحاولة.

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