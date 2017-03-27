ألمانيا : لاجئ سوري يفتتح ” محل خياطة ” في مدينته .. و مسؤول محلي يصف الحدث بالرمز الهام ( صور )

قالت صحيفة “انفرانكن” الألمانية المحلية إن اللاجئ السوري “راكان علي” حصل بعد 18 شهراً من وصوله ألمانيا على موطئ قدم في سوق العمل الألمانية وذلك بافتتاحه محلاً للخياطة في مدينة كولمباخ وسط جنوب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “راكان” احتفل بافتتاح محله، يوم الخميس الماضي (23/3) بحضور رئيس بلدية المدينة هنري شرام وعدد من الضيوف.

وقال شرام مخاطباً راكان وعائلته أثناء الافتتاح: “آمل أن تشعروا بالأمان، وأنكم مرحب بكم هنا”.

وقال كلاوس بيتر سولنر، مدير قسم شورى المنطقة في المدينة: “إن افتتاح محل الخياطة يعد في هذه الأوقات رمزاً هاماً”، وأضاف: “نحن مجتمع يعيش في رخاء ويتمتع بالسلام والحرية، كما أننا في مدينة كولمباخ منفتحون على العالم”.

وذكرت الصحيفة كيف ساعد مالك المحل “أندريس سوبيرت” اللاجئ السوري على الحصول على غرفة للسكن دون مقابل لعدة أشهر، وقال سوبيرت: “لقد كنت أتساءل لبعض الوقت كيف يمكن لفرد مثلي المساهمة في حل أزمة اللاجئين .. لقد كان جدي لاجئاً أيضاً”.

وشكر “راكان” جميع الحاضرين والمساعدين، وختم قائلاً: “لقد عملت لمدة 20 عاماً في سوريا وفي اسطنبول في الخياطة، وأنا سعيد لأنني تمكنت من فتح هذا المحل في مدينة كولمباخ، شكرا لكم جميعاً على الترحيب”.

عكس السير