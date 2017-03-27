أمريكا : الصدفة تجمع روميو و جولييت من جديد

شهد أحد مستشفيات ولاية #كارولاينا الجنوبية ولادة روميو وجوليت جديدين للعالم في غرفتين منفصلتين وبفارق بضع ساعات ، إذ استقبل الزوجان مورغان وإيدوين هيرنانديز، طفلهما روميو في الساعة الثانية مساء امس الأحد، ثم بعد 18 ساعة و8 دقائق، أعلنت كريستينا وزوجها آلان شيفليت عن ولادة ابنتيهما جولييت.

الجدير بالذكر أن أسماء المواليد قد تم اختيارها منذ فترة طويلة ولكن الصدفة جمعت هذين الطفلين بالمستشفى ذاته، حيث سطع نجمهما من جديد بعد الصور التي التقطها المصور الفوتوغرافي، كاسي كلايشولت، وقام بنشرها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت، مورغان هيرنانديز، والدة روميو بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم “إنه أمر مضحك للغاية، لأننا لم نطلق عليه روميو بسبب قصة شكسبير الشهيرة، ولكن على اسم مطرب يدعى، روميو سانتوس، أنا وزوجي نحبه كثيرا”.

فيما أوضحت والدة جولييت: “كنا نريد إسما يبدأ بحرف الـ”J”، حتى يكون متناسقا مع اسم ابننا الأكبر جونز، ولذلك اخترنا لها اسم جوليت”.

عكس السير