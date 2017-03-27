” أوربوت ” .. كرة أرضية ذكية تعلم الأطفال كل ثقافات العالم ( فيديو )

صممت شركة أمريكية ناشئة كرة أرضية ذكية تستند على تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي لتعليم الأطفال مختلف الثقافات والابتكارات من كافة دول العالم عن طريق مجسم تفاعلي ثلاثي الأبعاد، لتشجيع الأطفال على التعلم والاستكشاف في أجواء مرحة مسلية.

وأطلقت شركة “بلاي شيفو تكنولوجيز” التي تتخذ من ولاية وايومنغ الأمريكية مقراً لها، اسم “أوربوت غلوب 10″ على مجسمها الذكي الذي استلهمه مطوروه من تجارب طفولتهم وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويسمح للأطفال بزيارة دول العالم والاطلاع على حقائق في 8 فئات تشمل الثقافة والاختراعات والمعالم السياحية والمعالم الطبيعية والمأكولات والحيوانات والخريطة والطقس.

ويبدأ الطفل رحلته الافتراضية التعليمية الترفيهية حول العالم من خلال تطبيق يتم تحميله على هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي وعمل مسح على مجسم الكرة الأرضية الذي يرافق التطبيق، ثم اختيار الدولة المراد استكشاف معالمها، ليظهر للطفل على شاشة جهازه معلومات تفصيلة بأسلوب تفاعلي عن الفئات الثمانية المذكورة أعلاه عن الدولة التي اختارها.

ولا تزال هذه الكرة الأرضية الذكية في مرحلة التمويل عبر موقع كيك ستارتر، وسيتم إنتاج أول 500 وحدة وإطلاقها بحلول الشهر المقبل.

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