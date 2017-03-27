إنفجار ” بطارية ” يودي بحياة فتى في طرطوس

قالت وسائل إعلام موالية إن فتى توفي، في ريف طرطوس، يوم الجمعة الماضي (24/3)، إثر انفجار “بطارية كهربائية” كان يستخدمها لتشغيل “اللدات” في منزله.

وعلم عكس السير أن الفتى حسن بو عبيد (16 عاماً) ينحدر من قرية بحنين، ولم تذكر المصادر الموالية التي تناقلت تفاصيل الحادثة، ما إذا كانت وقعت في القرية المذكورة أم في مكان آخر.

وانفجرت البطارية عند محاولة حسن وصل أسلاكها بطريقة خاطئة، وتم نقله إلى المشفى حيث توفي فيه بعد ساعات.

وباتت “البطاريات” المصدر الأساسي للكهرباء إلى جانب “المولدات”، في ظل الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.

عكس السير