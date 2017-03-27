إيران : إفتتاح مكتب لمنظمة الحج و الزيارة الإيرانية في السعودية قريباً

أعلن مسؤول إيراني الاثنين أنه سيتم افتتاح مكتب لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية في السعودية قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم إيفاد أكثر من 86 ألف زائر إيراني إلى موسم الحج هذا العام.

ونقلت وكالة “تسنيم الدولية” الإيرانية عن “ممثل ولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة” قاضي عسكر القول :”إيران، منذ البداية، أعلنت أن قضية الحج لا علاقة لها بعلاقة إيران والسعودية، لأن الحج فريضة دينية وركن أساسي، لذلك بذلت إيران ما بوسعها لكي لا تتوقف هذه الفريضة، وبعون الله حدثت بعض النجاحات في هذا الشأن”.

ولفت إلى أن المفاوضات بين الجانبين الإيراني والسعودي قادت إلى التوصل إلى “نتيجة مرضية”.

وأشار إلى التوصل إلى “منجزات” بشأن “كرامة وأمن الحجاج وإصدار التأشيرات وتقديم الخدمات القنصلية، وكيفية نقل الزوار الإيرانيين إلى السعودية، ومتابعة الشؤون القانونية لشهداء منى والمسجد الحرام”.

ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت في المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج.

وتقول إيران إن 464 من حجاجها لقوا حتفهم في الموسم قبل الماضي في حادثة التدافع التي وقعت بمشعر منى.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين السفارة السعودية في طهران، احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر. (DPA)

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