الحارس الشخصي لنجوم هوليوود يتعرض لاعتداء دموي ( صور )

تعرّض الحارس الشخصي لكبار مشاهير ونجوم السينما العالمية في #هوليوود، ستيف ميريديث، لاعتداء دموي بعدما ضربه أحد الأشخاص بآلة حادة على رأسه فسبب له جرحًا عميقًا.

ونشر الرجل، الذي كان مرافقًا دائمًا لنجوم بحجم جورج كلوني وتوم كروز ومات ديمون وجنيفر إينستون وتوم هانكس وغيرهم الكثير، صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم الإصابات التي تعرض لها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ميريديث (34 عامًا) قال إنه كان يسير على الشارع A38 بالقرب من تيوكسبوري في جلوسترشاير، جنوب غرب #بريطانيا، عندما خرج من سيارته وضُرب من قبل سيارة رينو، واصل سائقها طريقه بعد ارتكاب الواقعة.

وأفاد بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، أنه نشر صوره من أجل تعريف الناس بما حدث وتعقب الشخص المسؤول، موضحًا أنه تعرض لعملية خداع، حيث استوقفته سيارة طلب منه سائقها أن يأتي إليه فظن أنه بحاجة للمساعدة، وعندما نزل من سيارته قام السائق بضربه بالسيارة وهرب.

وأضاف: “أنا تباطأت وتوقفت للسماح له بالمرور و أعتقدت أنه يريد الحصول على خدمة إلا أنه أسرع وتحرك باتجاهي وضربني بالسيارة في وجهي وحطم رأسي على الزجاج الأمامي، ولحسن الحظ الإصابة ليست خطيرة، ولكن جسمي تعرض لرضوض كثيرة”.

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