السجن لعشرات المتورطين في حادثة غرق مركب لاجئين راح ضحيتها أكثر من 200 شخص بينهم سوريون

أفاد مصدر قضائي أن محكمة مصرية أصدرت الأحد أحكاما بالسجن راوحت بين 7 و10 سنوات بحق 56 مصريا لضلوعهم في غرق مركب مهاجرين تسبب بـ 202 حالة وفاة في 2016 قبالة مدينة رشيد المصرية على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن محكمة جنج رشيد التي نظرت في القضية برأت متهما واحدا، موضحا أن 25 متهما تمت محاكمتهم غيابيا.

وكان المتهمون الـ 57 أحيلوا للمحاكمة أمام محكمة جنح رشيد بتهم “القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب -الرزق بإذن الله- في الغرض غير المخصص له، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص، واستخدام مركبي -غزال الجديدة- و-الحاج فتحي عابدين- بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما”.

ويذكر أنه في 21 أيلول/سبتمبر 2016، قتل 202 في غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل رشيد في شمال مصر بينما تم إنقاذ 163 شخصا.

وكان معظم الضحايا من الشباب المصريين الصغار السن إلا أنه كان من بينهم أيضا العديد من المهاجرين من السودان وأريتريا وسوريا وأثيوبيا.

ويمكن للمتهمين الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. (AFP)

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