العثور على ” ثعبان ” طليق على متن طائرة أمريكية .. و مضيفة تنقذ الوضع

اكتشف ركاب طائرة تابعة لخطوط طيران “#رافن_ألاسكا” وجود أحد الثعابين الطليقة على متن الطائرة خلال رحلة مدتها 90 دقيقة.

وبعد حوالي 15 دقيقة من إقلاعها، أخبر قبطان الطائرة الركاب بوجود #الثعبان الطليق على متن الطائرة بحسب ما اوردت شبكة سي ان ان ، وعثر صبي صغير يجلس إلى جانب والدته على الثعبان خلف مقعده في الصف الأخير، حيث قامت المضيفة بـ “خطوة جريئة” بالتقاطه ووضعه في كيس بلاستيكي.

ويبدو أن أحد الركاب اصطحب معه الثعبان على متن الطائرة، وحطت الطائرة بأمان بعد انتهاء رحلتها على أرض المطار في مدينة أنكوريج في ألاسكا.

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