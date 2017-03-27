باستيان شفاينشتايغر يتدرب مع نادي ريال مايوركا

يواصل لاعب الوسط الألماني #باستيان_شفاينشتايغر التدريب مع فريق #ريال_مايوركا، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، قبل تسجيل ظهوره الأول مع فريق #شيكاغو فاير الأمريكي الأسبوع المقبل.

وغرد شفاينشتايغر عبر حسابه على تويتر قائلاً: “شكراً على منحي فرصة المشاركة في بعض الحصص التدريبية في ملعبكم لحين حصولي على تأشيرة زيارة أمريكا.. ريال مايوركا”.

وبعد حصوله على التأشيرة من المقرر أن يتم تقديم القائد السابق لمنتخب ألمانيا والفائز معه بلقب كأس العالم 2014، شفاينشتايغر، في فريق شيكاغو، الأربعاء المقبل، مع إمكانية مشاركته في المباراة أمام مونتريال إمباكت في الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

وخرج شفاينشتايغر (32 عاماً) من حسابات مانشستر يونايتد الإنكليزي منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني للفريق في الصيف الماضي، ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، ولعب لمدة 134 دقيقة فقط بقميص الفريق في الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنكليزية. ( DPA )

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