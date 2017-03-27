بالفيديو .. أستاذ يلتهم شعر طالبته بسبب نومها أثناء الدرس !

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر أستاذاً يوقظ وبطريقة غريبة طالبة غطت في نوم عميق أثناء الدرس.

ووثق الفيديو الذي أوردته قناة العربية ، كيف اقترب الأستاذ من الطالبة، ثم فاجأها بقضم شعرها بفمه، وسحبها عالياً وملامح الدهشة والذهول مرتسمة على وجه الطالبة، بعد أن استفاقت من نومها، فيما دخل المعلم وزملاؤها في نوبة ضحك.

ولم يعرف من خلال الفيديو لا مكان ولازمان التقاطه بيد أنه حظي بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اختلفت آراء رواد تلك المواقع حول محتوى الفيديو والطريقة التي انتهجها الأستاذ بين من اعتبرها فظة ولا تليق بمهنة التعليم ، وبين من رأى أنها مجرد مزحة طريفة.

عكس السير