بلدية تركية تعتذر عن بث شريط جنسي عبر مكبرات الصوت

ذكرت وكالة دوغان التركية، أن فيلما جنسيا جرى بثه عبر مكبر للصوت في بلدية بمدينة #كاستمانو، شمالي البلاد ، وندد عمدة كاستمانو، تحسين باباش، بما قال إنه اختراق لنظام مكبر الصوت لأجل بث فيلم جنسي من خلاله، واصفا ما حصل بالاستفزاز غير الأخلاقي.

ونفى المسؤول المحلي أن تكون للبلدية علاقة ببث الشريط الجنسي، قائلا إن تحقيقا بدأ لتحديد المسؤولين عن الفعل.

وتقدم العمدة باعتذاره لسكان منطقة كوزيكنت، الذين بلغتهم الأصوات الصادرة عن الشريط الجنسي، وفق ما نقلت شبكة “حرييت ديلي نيوز” ، وغصت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع فيديو وثق عدة ثوان من صوت الشريط الجنسي بالمدينة، قرابة الساعة الواحدة صباحا، بالتوقيت المحلي.

في المقابل، رجح منتقدون على منصات التواصل الاجتماعي، أن يكون عمال البلدية قد شاهدوا الشريط الإباحي بالفعل لكنهم نسوا أن يغلقوا نظام البث الصوتي الذي تقول السلطات إنه تعرض للاختراق.

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