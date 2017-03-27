تراجع ملكية المستثمرين الأجانب بنسبة 0.7 % في البورصة السعودية

تراجعت القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، بنحو 123 مليون دولار (0.7%)، خلال الأسبوع الماضي، إلى 17.54 مليار دولار، مقارنة مع الأسبوع السابق عليه.

ووفق النشرة الأسبوعية لتوزيع المستثمرين في البورصة، الأكبر بالمنطقة من حيث القيمة السوقية، اليوم الأحد، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 4.083% دولار مقارنة بـ 4.076%، نتيجة لتراجع القيمة السوقية للبورصة.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 0.8% (3.66 مليار دولار) إلى 429.6 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين وهم: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الإستراتيجيون في الشركات.

وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقاً عبر “اتفاقيات المبادلة” فقط.

وجاءت الخطوة لمساعدة البلاد، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 176 شركة موزعة على 20 قطاعاً. (ANADOLU)

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