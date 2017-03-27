ترامب يؤكد تراجع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تراجع عدد المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في تغريدة كتبها في صفحته الشخصية على موقع تويتر: “الجنرال كيلي (وزير الأمن الداخلي الأمريكي)، يقوم بعمل كبير على الحدود. عدد القادمين ينخفض. الكثير منهم لا يحاول حتى أن يصل بعد الآن”.

وكان ترامب وقّع، يوم 06.03.2017، على مرسوم جديد يفرض حظرا لمدة 90 يوما على دخول مواطني 6 دول غالبية سكانها من المسلمين، وهي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، إلى الولايات المتحدة. (RT)

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