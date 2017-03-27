تشيلي تكرم أليكسيس سانشيز بـ ” تمثال ” في مسقط رأسه

حظي اللاعب الدولي التشيلي #أليكسيس_سانشيز، مهاجم نادي #أرسنال الإنكليزي، بتكريمٍ مميزٍ في بلاده، بنحت تمثال له في مسقط رأسه بمدينة #توكوبيلا.

وتداولت الصحافة العالمية صورة لتمثال أليكسيس سانشيز، وأمامه بعض الكؤوس، أبرزها كأس بطولة “كوبا أمريكا” التي ساهم نجم فريق آرسنال بشكلٍ كبيرٍ في تتويج منتخب بلاده بها، في النسختين السابقتين، عامي 2015 في تشيلي و 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُلاحظ تواجد بجانب التمثال، عمود طويل يحمل شعار الأندية التي لعب لها أليكسيس سانشيز طوال مشواره الاحترافي في أوروبا، ونعني بها أودينيزي الإيطالي و برشلونة الإسباني و أرسنال الإنكليزي.

وشارك أليكسيس سانشيز، البالغ من العمر 28 عاماً، في 106 مباراة دولية مع منتخب تشيلي، سجل خلالها 36 هدفا.

و بدأ سانشيز مساره الاحترافي ضمن نادي كوبريلوا التشيلي في موسم (2005 -2006) وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، ثم تعاقد مع نادي أودينيزي الإيطالي الذي أعاره إلى فريق كولو كولو التشيلي، ثم لريفر بلايت الأرجنتيني، قبل أن يسترجعه في صيف 2008 ، ويبيعه في سنة 2011 إلى برشلونة الذي تخلى عنه في 2014 لنادي أرسنال، مقابل 37.8 مليون يورو.

وينتهي عقد أليكسيس سانشيز مع أرسنال في يونيو 2018، وقد رفض حتى الآن تجديد عقده ما يوحي باحتمال كبير لتغيير الأجواء في الصيف القادم.

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