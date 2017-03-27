تطبيق إلكتروني مجاني من ” غوغل ” يساعد في تحديد مواقع الأشخاص

كشفت شركة #غوغل الأمريكية العملاقة لخدمات الانترنت النقاب عن تطبيق إلكتروني مجاني، يسمح للمستخدمين بتبادل المعلومات بشأن أماكن تواجدهم مع الأشخاص الذين يثقون بهم.

ويحمل التطبيق الإلكتروني اسم trusted contacts. وفي حالة إذا ما قام المستخدم بتصنيف اسم ما على التطبيق باعتباره “محل ثقة”، فمن الممكن عندئذ رؤية موقعه على الهاتف الذكي، ومعرفة ما إذا كان قد غير مكانه مؤخرا أو ما إذا كان متصلا بشبكة الانترنت.

وإذا ما شعر المستخدم أنه في مكان غير آمن على سبيل المثال، فيمكنه أن يبعث برسالة إلى الشخص الذي يريده لإبلاغه بموقعه لفترة من الوقت ، وعندما يتعذر تحديد الموقع الحالي للمستخدم بدقة، يقوم التطبيق بتسجيل آخر موقع ظهر فيه المستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق الذي يمكن تنزيله على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد قد يكون له تأثير على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد.

وتنذر إمكانية تحديد مواقع الأفراد باحتمال حدوث بعض المشكلات لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون عدم الكشف عن أماكن تواجدهم طيلة الوقت، وهو ما قد يؤدي إلى سوء فهم أو مزيد من المشكلات الأمنية. ( DPA )

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