تقارير : موسم برشلونة مهدد بالفشل بسبب ” محاكمة ميسي “

رأت تقارير إعلامية اسبانية أنّ موسم نادي #برشلونة أضحى مهدداً محلياً وقارياً بسبب ظروف غير رياضة مرتبطة بالنجم الأول للفريق، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي.

ويخوض نادي برشلونة في شهر أبريل القادم مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمام يوفنتوس الإيطالي، كما سيلعب أيضاً عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد برسم الدوري الإسباني، والتي ستحدد بشكل كبير مصير المنافسة على لقب “الليغا”.

ويتزامن شهر أبريل “المصيري” بحدث كبير يخص اللاعب الدولي الأرجنتيني لبونيل ميسي، الذي سيخضع للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، ما يجعله مهددا بدخول السجن.

وأفادت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أنّ موعد استئناف محاكمة ميسي سيكون يوم 20 أبريل، أي بعد يومٍ واحدٍ من مباراة الإياب أمام فريق يوفنتوس وقبل الكلاسيكو بـ3 أيام، ما قد يؤثر على تركيز النجم الأرجنتيني خلال هذه المباريات الحاسمة، وبالتالي يضيع الموسم على نادي برشلونة.

ورأت ذات الإذاعة الإسبانية أنّ ميسي يعيش فترة توتر مع اقتراب موعد المحاكمة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، مستشهدة بالألفاظ الخارجة التي وجهها اللاعب إلى حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي قبل يومين في تصفيات المونديال.

وكانت محكمة اسبانية قد أصدرت حكماً على ميسي ووالده خورخي بالسجن لمدة 21 شهراً، بواقع 7 أشهر على كل عام من الأعوام الثلاثة (2007 و2008 و2009) والتي تهربا خلالها من تسديد الضرائب، وقد قررا الاستئناف في الحكم عبر اللجوء إلى المحكمة العليا.

عكس السير