جو هارت : شارة قيادة المنتخب لروني

ارتدى اللاعب الدولي الإنكليزي جو هارت، حارس #مانشستر_سيتي المعار لنادي #تورينو الإيطالي، شارة القيادة في مباراة المنتخب الإنكليزي أمام نظيره الليتواني، مساء أمس الأحد في ملعب ويمبلي التي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بهدفين دون رد.

وعلق هارت على حمله لشارة القيادة في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” وقال: “واين روني هو قائدنا، أنا أعلم ذلك، ولكني أخذت مكانه اليوم”.

وأضاف: “جاري كاهيل وجوردان هيندرسون يعلمون هذا الأمر أيضًا، أنا اليوم كنت آخر من حمل شارة القيادة وأخذت مكان روني”.

وتابع وفق ما نقلت شبكة كورررة : “من الواضح أنني فخور بقيادة بلادي اليوم، ولكنني أعرف مكاني مع المنتخب، أحاول فقط أنا اساعد الفريق بكل ما أملك”.

واختتم هارت عن المباراة وقال: “نحن سعداء بالفوز، وحصلنا على الأهداف التي نريدها، هدفنا الآن أن نكون على رأس المجموعة ونصل إلى روسيا”.

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