دراسة : ملصقات عبوات الأطعمة قد تضلل المستهلكين

تشير دراسة جديدة إلى أن ملصقات عبوات الطعام التي تقول “قليلة الأملاح” أو “خالية من الدهون” قد تكون مضللة.

وتلك “المزاعم” بأن تلك الأطعمة بها مستويات منخفضة من مكونات قد تكون ضارة تعتمد على مقارنات بأطعمة أخرى وليس لها تعريف معياري ، ويقول الباحثون في الدراسة إن وضع مثل تلك الادعاءات لا يعني بالضرورة أن ذلك الغذاء أكثر فائدة أو صحي أكثر من غيره.

وقالت لينزي سميث تيلي، من جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، إن على المستهلكين “قلب العبوة والنظر إلى قائمة المكونات والمواصفات بأكملها ليكون لديهم قدرة أكبر على إدراك مستوى المنتج من الناحية الصحية”.

ووفقا للدراسة فقد كان على 13 في المئة من هذه الأطعمة و35 في المئة من تلك المشروبات ملصق يقول إن هناك نسبة منخفضة من مكون ما. والأكثر شيوعا هي ملصقة “منخفض الدهون” تليها “منخفض السعرات” تليها “منخفض السكريات” و”منخفض الصوديوم”.

وفي المتوسط كانت الأطعمة التي عليها تلك الملصقات تحتوي على سعرات أقل بنسبة 32 في المئة وسكريات أقل بنسبة 11 في المئة ونصف نسبة الدهون والصوديوم، مقارنة بالأطعمة التي لم تحمل تلك الملصقات على عبوتها.

إلا أن بعض المنتجات التي زعمت انخفاض مكونات معينة فيها كانت تحتوي على نسبة أعلى منها مقارنة بأطعمة لم تحمل ذلك الشعار. ( reuters )

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