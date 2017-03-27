دييغو كوستا يفاجئ الجميع بشأن وجهته المقبلة

فاجأ النجم الإسباني #دييغو_كوستا مهاجم #تشيلسي الإنكليزي، الجميع بشأن وجهته القادمة، في حال الرحيل عن صفوف النادي اللندني في الفترة المقبلة.

وفتح كوستا الباب أمام إمكانية انتقاله إلى أحد أندية الدوري الفرنسي، حيث أكد أن البطولة تطورت كثيرًا، وباتت تجذب العديد من النجوم الكبار من مختلف دول العالم.

وقال كوستا في تصريحات لقناة “تيلي فوت” بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “بالطبع، مرسيليا لديه مشروع استثماري جيد للغاية، وباريس سان جيرمان بات ضمن الأندية الكبيرة في أوروبا، وكذلك فريق موناكو يضم تشكيلة قوية من اللاعبين المميزين”.

وأضاف اللاعب ذو الأصول البرازيلية “الدوري الفرنسي تطور كثيرا، وأنا سعيد للغاية بالتواجد ضمن صفوف تشيلسي، إلا أن كل شيء وارد في كرة القدم”.

وختم هداف الفريق اللندني تصريحاته قائلا “إذا قررت الرحيل عن تشيلسي، فمن الممكن الانتقال إلى فريق فرنسي، ولما لا؟”.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد رجحت رحيل اللاعب الإسباني عن تشيلسي في نهاية الموسم الحالي، والانتقال إلى أحد أندية الدوري الصيني.

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