ريال مدريد يقترح على تشلسي مقايضة موراتا و إيسكو بهازارد و كورتوا

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة #ريال_مدريد الإسباني اقترحت على نظيرتها في نادي #تشيلسي الإنكليزي إجراء عملية ” مبادلة لاعبين ” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، تتعلق بانتقال لاعب الوسط الإسباني #إيسكو ومواطنه المهاجم ألفارو مورتا من العاصمة مدريد إلى العاصمة لندن مقابل قدوم نجم الوسط البلجيكي إدين هازارد والحارس الإسباني تيبو كورتوا .

هذا ويبحث “الأبيض الملكي” عن تعزيز صفوفه بحارس من الطراز العالمي، بعد تذبذب أداء الكوستاريكي كايلور نافاس الذي لم يعد قادراً على منح الأمان لفريقه، بسبب الهفوات القاتلة التي وقع فيها ، في ظل فشل “النادي الملكي” في التعاقد مع الحارس دافيد دي خيا من نادي مانشستر يونايتد، ليركز جهوده على الحارس البلجيكي التواق للعودة إلى الأجواء الإسبانية التي تألق فيها، خاصة انه يعلم بأنه سيكون الحارس الأساسي لـ “المرينغي” وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أما في ما يخص البلجيكي هازارد ، فقد عبر في مناسبات مختلفة عن رغبته في اللعب لنادي ريال مدريد رغم تألقه مع “البلوز”.

هذا وترغب إدارة نادي ريال مدريد في اللجوء إلى نظام “المقايضة” حفاظًا على التوازن المالي للنادي بتسريح موراتا وإيسكو إلى نادي تشيلسي، والحفاظ على السيولة المالية لانتدابات أخرى، وتفادياً في نفس الوقت لانتقال إيسكو إلى الغريم التقليدي نادي برشلونة الذي قدم له عرضاً مغرياً .

وإن كانت إدارة “البلوز” ومدربه الإيطالي انطونيو كونتي لا يعترضان على انتقال الحارس الإسباني إلى ريال مدريد، إلا أن التفريط في هازارد يبقى أمرًا شبه مستحيل مهما كان السعر والبديل المقترح، خاصة بعدما نجح كونتي في إعادته إلى مستواه وبات مرشحًا ليكون أفضل لاعب في “البريميرليغ” ، إذ أن إيسكو في أفضل أحواله لا يمكن مقارنته بما يقدمه النجم البلجيكي في أسوأ مستوياته.

يشار الى أن إيسكو لا يمانع الانتقال الى الدوري الإنكليزي بعدما كان قاب قوسين او أدنى من ذلك في الصيف المنصرم عبر بوابة نادي توتنهام هوتسبير، شأنه شأن موراتا بعدما وجدا نفسيهما خارج الحسابات التي يعدها المدرب زين الدين زيدان وتحولا إلى مجرد بدلاء على دكة الاحتياط .

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