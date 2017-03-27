ريبيري : رفضت الانتقال إلى برشلونة و ريال مدريد

أعلن لاعب نادي #بايرن_ميونخ الألماني، الفرنسي #فرانك_ريبيري، عن رغبته في الاستمرار في النادي “البافاري” بعد انتهاء مشواره الكروي.

وفي تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية الرياضية، قال مهاجم البايرن: “علاقتي بالنادي طيبة وجيدة، وربما أصبح لاحقاً مدرباً في النادي لفريق للناشئين”.

يشار إلى أن ريبيري جدد عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لموسم آخر، ليظل بين صفوف النادي صاحب الرقم القياسي من البطولات في ألمانيا، حتى صيف 2018.

وتابع لاعب المنتخب الفرنسي: “سأظل ألعب حتى تقول ركبتي أو كاحلي أو ظهري توقف، وربما أظل ألعب في أحسن مستوياتي لعامين أو ثلاثة أعوام إذا لم أتعرض للإصابة”.

وقال ريبيري (33 عاماً): “دائماً ما كنت أقول إن البايرن هو آخر ناد لي في أوروبا”.

أما فيما يتعلق بفترة ما بعد مشواره الكروي، فقال إن “السؤال موجه إلى رئيس النادي، أولي هونيس، ورئيس مجلس الإدارة، كارل-هاينتس رومنيغيه، ما إذا كان لديهما مكان لي في النادي”.

وكان ريبيري انتقل في صيف 2007 من نادي أولمبيك مارسيليا إلى بايرن ميونخ، وحصل منذ ذلك التاريخ على ست بطولات محلية في ألمانيا، بالإضافة إلى كأس أبطال أوروبا في 2013.

وذكر ريبيري أنه “رفض، بعد انضمامه للبايرن، العديد من العروض من أحسن الأندية الأوروبية”، وأوضح: “في عام 2008 أو 2009، كانت كل الأندية الكبرى تريدني يوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وبطبيعة الحال كنت فكرت في الانتقال إلى أي من هذه الأندية”.

واختتم تصريحاته بالقول: “في وقت لاحق سيتعين علي أن أوجه الشكر لهونيس ورومينيغه، كانا غالباً ما يتحدثان معي، أمضيت هنا عشرة أعوام، وفزت بكل شيء وحالة عائلتي جيدة وأنا سعيد”. ( DPA )

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