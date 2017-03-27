سائحة أمريكية تلتقط “ سيلفي ” مع شرطي قبل ساعة من مقتله بهجوم لندن

أخذت السائحة الأمريكية “ستايسي مارتان” صورة مع الشرطي البريطاني “كيت بالمر” قبل 45 دقيقة من مقتله طعنًا على يد “خالد مسعود” بـ “#ويستمنستر”، وكانت تلك آخر صورة له، لذا قامت ستايسي بنشرها على #فيسبوك من أجل عائلته.

وكانت تلك المرة الأولى التي تزور فيها السيدة الأمريكية لندن برفقة ابنها، فقامت بجولة في مكان تواجد البرلمان البريطاني الذي يعتبر من أهم معالم المدينة، وهناك التقت الضحية “كيت بالمر”، وصرحت لـ ABC News قائلة: “قلت في نفسي يجب أن ألتقط صورة معه وهو بقبعته، فقبل الرجل بكل أدب”.

وقبل انتهاء الساعة وقعت الأحداث الدامية، وكانت السائحة وابنها داخل سيارة أجرة حينها، وقالت :”رفعنا أعيننا وكانت هناك مروحية فوقنا والكثير من سيارات الإسعاف”.

وبلغ عدد ضحايا الهجوم 4 من بينهم الشرطي “كيت بالمر” (38 عامًا)، حيث وجه إليه المعتدي طعنات قاتلة، لم ينج منها رغم كل محاولات المنقذين.

وتعرفت عليه ستايسي بمجرد رؤية صورته في الصحف، لكن عائلتها شككت في الأمر وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز : “قلت إنه هو، لكن زوجي وابنتي وصفاني بالجنون، لم يكن من السهل تصديق الأمر”.

لكنهم تأكدوا في الأخير أنه فعلًا الشرطي الضحية، فقررت ستايسي الاتصال بعائلته وقالت :”كان مهمًا أن أتأكد من توصلهم بها، يمكنهم إزالتي من الصورة، ولكن كنت أريدهم أن يحصلوا على هذا التذكار، لو كنت في ذلك المكان بالضبط لنصف ساعة إضافية، أمر لا يصدق أكيد”.

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