شركة ألمانية تطلب من النظام استقبال طائرات أوروبية قادمة من 3 مطارات ألمانية !

قال وزير النقل في حكومة النظام، علي حمود، إن وزارته تلقت طلباً من شركة طيران ألمانية حول “استقبال الطائرات الأوروبية من 3 مطارات ألمانية في مطارات سوريا”.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير في مناقشة ببرلمان بشار الأسد، يوم أمس الأحد، حول أداء وزارة النقل والقضايا المتصلة بعملها، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”.

وقال حمود إن وزارته تلقت طلباً من شركة ألمانية “للتشغيل والوصول واستقبال الطائرات الأوروبية من ثلاثة مطارات ألمانية في المطارات السورية .. تلقينا الأسبوع الماضي أول طلب للعبور في الأجواء السورية”.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بتلقي الوزارة، مع مضي أقل من شهر على المشاركة في مؤتمر النقل الجوي بجنيف “طلبين، أحدهما للعبور والآخر للتشغيل إلى سورية”.

وأوضح أنه طالب خلال المؤتمر بـ “إعادة عبور الطيران العالمي الأجواء السورية وأوضح أهميته وفائدته لأنه يختصر الوقت والتكاليف .. وقد تكبدت مؤسسة الطيران السورية خسائر تقدر بـ55 بالمئة جراء المنع”.

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