صالح مسلم : أتوقع انضمام الرقة إلى الفيدرالية .. و كل همنا هو أن يكون أهلها هم أصحاب القرار

قال صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (وحدات الحماية الكردية)، لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن تنضم مدينة الرقة إلى النظام الفيدرالي في شمالي سوريا، الذي يديره حزبه.

وتتركز حملة جارية لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على السيطرة على الرقة المعقل الحضري الأساسي لعمليات الدولة الإسلامية في سوريا. وتضيق قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف مؤلف من مقاتلين عرب وأكراد، الخناق على المدينة.

وقال مسلمإن الأمر “سيرجع لأهل الرقة لاتخاذ قرار بشأن مستقبلهم بمجرد تحرير المدينة من الدولة الإسلامية”، لكنه يعتقد أن المدينة ستنضم إلى “فيدراليات شمال سوريا”.

وأضاف مسلم في مقابلة عبر الهاتف “نتوقع (هذا) لأن مشروعنا لكل سوريا… وممكن الرقة تكون جزء منه”.

وتابع قائلاً: “كل همنا إن أهل الرقة هم يكونوا أصحاب القرار في كل شيء”.

وقال مسلم إن هناك حاجة لأن تكون الرقة تحت سيطرة “أياد صديقة” وإلا فإنها تشكل “خطرا على كل سوريا وخاصة على شمال سوريا… فيدراليات شمال سوريا. منطقة الإدارة الذاتية”.

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