” غوغل ” تطرح باقة تحديث تتضمن وظائف جديدة لثلاثة من تطبيقاتها

كشفت شركة #غوغل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت، النقاب عن حزمة تحديث تتضمن وظائف جديدة لثلاثة من تطبيقاتها.

وذكر الموقع الإلكتروني “بي.سي ورلد” أن تطبيق “ديو” المتخصص في مجال الدردشة عبر الفيديو سوف يتيح من الآن فصاعداً إمكانية إجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت.

وتقول غوغل إن “خاصية إجراء المكالمات الصوتية عبر تطبيق ديو سوف تعمل جيداً على جميع السرعات ولن تؤدي إلى تآكل رصيدك من البيانات”.

وسوف يتاح أيضاً لمستخدمي تطبيق “ألو” للدردشة على الإنترنت إمكانية تبادل الوثائق والملفات من صيغ “بي.دي.إف” و”دوكس” و”زيب” و”إم.بي 3″ أثناء تبادل الحوارات بينهم.

وتعتزم غوغل إضافة عدد من الوجوه أو الرموز التعبيرية الجديدة “إيموجي” على التطبيق باللغة البرتغالية موجهة خصيصاً للمستخدمين في البرازيل، وعند الضغط على أيقونة الوجوه التعبيرية، سوف يعرض التطبيق سلسلة من الوجوه المقترحة للتعبير عن أفكارك أو مشاعرك أثناء تبادل الحوار.

وفيما يتعلق بتطبيق “فوتو” المتخصص في معالجة الصور الرقمية، سوف يتم تخزين الصور بشكل تلقائي بجودة صورة خفيفة بغرض استعراضها، بحيث لا يضطر المستخدم لتنزيل الصورة بنفسه عندما لا يكون متصلاً بالشبكة المحلية اللاسلكية (واي.فاي) على أن يقوم التطبيق بتنزيل الصورة مرة أخرى بجودة أعلى بمجرد توافر الاتصال بخدمة الواي فاي.

وغير أن غوغل تقول إن الصور ذات الجودة الأقل سوف تظل تبدو رائعة على شاشة الهاتف الذكي.

وكما يهدف التحديث الجديد لتطبيق “فوتو” إلى تسهيل إمكانية تبادل الصور بين مستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و”أي.أو.إس” في حالات ضعف خدمات الإنترنت.

ومن المقرر طرح حزم التحديث الجديدة للإصدارات نظامي تشغيل أندرويد وأي.أو.إس في غضون الأيام المقبلة. ( DPA )

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