في الأردن .. خادمة تقتل زوجين طاعنين في السن بـ ” فأس “

ارتكبت خادمة بنغالية جريمة قتلٍ بشعة في في محافظة #إربد شمال #الأردن، راح ضحيتها زوجان طاعنان في السّن، مُستخدمةً فأساً في الجريمة.

وقامت الخادمة بضرب الزوج البالغ من العمر 88 عامًا بالفأس 5 ضربات على رأسه، وحينما شاهدتها الزوجة وعمرها 81 عامًا، لاحقتها الخادمة موجهة إليها 3 ضربات قاتلة بذات الفأس على رأسها.

وبعد ذلك قامت الخادمة التي حضرت إلى العمل في منزل المجني عليهما في الأردن منذ 5 أيام، بتكسير زجاج المنزل من أطباق وصحون و أوانٍ منزلية.

وأبلغ مقرّبون من منزل الزوجين بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي ، الشرطة التي حضرت واكتشفت الجريمة، حيث كانت دماء الزوجين القتيلين متناثرًة على وجه وملابس الخادمة البالغة من العمر 25 عامًا حيث أُلقي القبض عليها مباشرًة.

وبحسب أحد المصادر، ادّعت الخادمة في التحقيق معها، عدة ادعاءات من بينها إحضار الزوج القتيل شبابًا لها، نافيًة تعرضها في ذات الوقت لأي إساءة جنسية.

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