مجهولون يحرقون 6 سيارات للشرطة في ألمانيا ! ( فيديو )

أضرم مجهولون النار في ست سيارات للشرطة ليلة أمس في مدينة هامبورج الألمانية.

ويبحث المحققون ما إذا كان الدافع وراء الجريمة سياسيا على خلفية قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في هامبورج في السابع والثامن من تموز المقبل.

وتم إضرام النار في سيارات الشرطة في باحة انتظار تابعة لمركز الشرطة في حي أيمسبوتل.

ولم يسفر الحريق عن إي إصابات، ولم تتضح بعد قيمة الخسائر المادية.

يذكر أن سيارة شرطة كانت متوقفة لحماية عمدة هامبورج أولاف شولتس تم إضرام النار فيها بالكامل في السابع عشر من آذار الجاري، وسبق ذلك إضرام النار في سيارة تابعة لنقابة الشرطة في هامبورج أيضا. (DPA)

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