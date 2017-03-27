مشروع صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد و سيتي و توتنهام

أكدت تقارير صحفية انكليزية سعي #مانشستر_سيتي لضم ظهير توتنهام الإنكليزي داني روز (26 عاماً) في ظل حاجة بيب للاعب بمركزه مع عدم رضاه عن مستوى أظهرة الفريق.

التقارير قالت أن السيتيزنز عرضوا 50 مليون جينيه استرليني مقابل ضم الدولي الإنكليزي الذي يقدم مستويات رائعة مع الفريق اللندني علماً أن بيب أظهر رغبته علناً بالبحث عن لاعبين للتخلي عن سانيا وزاباليتا وكليتشي إثر تقدمهم بالسن.

نجاح الصفقة يرتبط بتمكن توتنهام من ضم الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد لوك شاو حيث من المفترض أن تكلف السبيرز الصفقة حوالي 20-30 مليون جينيه استرليني وفق ما اوردت شبكة يورو سبورت ، مدرب مانشستر يونايتد مورينيو أظهر رغبته بالتخلي عن اللاعب الذي لم يتمكن من المشاركة بأكثر من 7 مباريات مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

وكان مورينيو قد تحدث بتصريح سابق عن شاو بالقول “هو يلعب بطريقة لا تناسب ما أطلبه من الظهير وأنا أستخدم كل من بليند وروخو ودارميان وهم يؤدون بالطريقة التي أريدها وعلى شاو أن ينتظر فهو يعرف أنه لن يحصل على شيء مني بالمجان”.

ويستمر عقد روز مع الفريق اللندني حتى صيف 2021 حيث قام بتجديد تعاقده العام الماضي علماً أنه يلعب بتوتنهام منذ أن كان بعمر 16 عام.

عكس السير