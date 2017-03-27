مفاجأة .. كونتي رفض انتقال نيمار إلى تشيلسي الصيف الماضي !

كشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية عن مفاجأة من العيار الثقيل في سوق انتقالات اللاعبين، بعدما أكدت بأن الثري الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي #تشيلسي الإنكليزي قد توصل إلى اتفاق شفهي مع إدارة نادي #برشلونة الإسباني لجلب المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى “البلوز” مقابل 155 مليون جنيه إسترليني، غير أن المفاجأة كانت برفض مدرب النادي اللندني الإيطالي انطونيو كونتي للصفقة مما جعل المالك الروسي يصرف النظر عنها.

وأكدت الصحيفة الصادرة من مدينة تورينو الإيطالية أن رومان أبراموفيتش أراد من خلال التعاقد مع البرازيلي نيمار، أن يظهر لكونتي استعداده لتلبية جميع شروطه المتعلقة بالعناصر الفنية للفريق، وذلك تخوفًا من خطفه من قبل نادي إنتر ميلان الذي عرض على المدرب الإيطالي راتبًا ضخمًا وشيكًا على بياض للدخول في سوق الانتقالات الصيفية .

وبرر كونتي رفضه انتداب نيمار بكون أسلوب لعبه لا يتناسب مع طريقة وأسلوب الفريق بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، مما يعني بأن قدومه إلى قلعة ” الستامفورد بريدج” من شأنه أن يعكر صفاء الأجواء السائدة في “البلوز” لأن جميع لاعبيه مندمجون وفق طريقته في العمل والتدريبات، بالإضافة إلى احترامهم لخياراته التكتيكية مما انعكس إيجابًا على نتائج الفريق الذي اقترب من التتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

هذا وحاولت أندية أوروبية عديدة خطف نيمار من نادي برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتوصل “الفتى الذهبي ” لإتفاق رسمي مع “البارسا” من أجل تمديد عقده معه لغاية عام 2021 مع رفع راتبه السنوي بما يتلاءم مع مكانته في الفريق.

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