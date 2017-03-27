نائب أوباما : لو خضت الانتخابات الرئاسية ضد ترامب لتغلبت عليه

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يوم الأحد إنه لو كان مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الماضية لتغلب عليه.

وأوضح بايدن في كلمة ألقاها بجامعة كولجيت بولاية نيويورك الأمريكية، أنّه خطط في بادئ الأمر لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وكان على علم بصعوبة الانتخابات الأولية داخل الحزب الديمقراطي.

وتابع “تنافس بيرني ساندرز مع هيلاري كلينتون في الانتخابات الأولية داخل الحزب لتعيين المرشح للانتخابات الرئاسية، وفازت كلينتون، واستناداً إلى المعلومات الوفيرة التي كانت بحوزتي، أعتقد بأنني كنت أستطيع التغلب على ترامب لو خضت الاستحقاق الانتخابي”.

وكان بايدن صرح عقب فوز كلينتون بمنصب الترشح للانتخابات الرئاسية عن صفوف الحزب الديمقراطي، بأنّه ليس نادماً على عدم الترشح.

وقدّم الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون كمرشحة لمنافسة مرشح الحزب الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، وفاز فيها الأخير. (ANADOLU)

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