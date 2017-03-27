وزارة الدفاع الأمريكية ترسل 200 جندي من ” قوات المظليين ” إما للعراق أو لسوريا

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، استجابة لطلب من قيادة التحالف الدولي ضد “داعش” في بغداد.

وذكرت قناة “فوكس نيوز” أن البنتاغون سيرسل 200 جندي من قوات المظليين من الوحدة 82.

ولم توضح وزارة الدفاع الأمريكية ما إذا كانت هذه القوات ستتمركز في العراق أو في سوريا.

وحسبما صرحت به وزارة الدفاع الأمريكية، فإن قرار إرسالهم إلى سوريا أو العراق سيتخذه قائد قوات التحالف الدولي في العراق، ستيفن تاونسند.

وكانت الولايات المتحدة نشرت في سوريا حوالي 400 جندي إضافي، كما نشرت قوات عسكرية في العراق للمساعدة في محاربة داعش. (RT)

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