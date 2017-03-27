يواكيم لوف غاضب من أداء ألمانيا رغم الفوز على أذربيجان

أبدى مدرب #منتخب_ألمانيا لكرة القدم، #يواكيم_لوف، عدم رضاه عن أداء فريقه رغم فوزه الكبير 4-1 على مضيفه منتخب أذربيجان، امس الأحد، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وقال لوف عقب المباراة: “فزنا 4-1 بالفعل، ولكن ليس كل ما يلمع ذهباً.. قمنا بما كان يتعين علينا القيام به، ولكننا أظهرنا عدم مبالاة في كثير من أوقات المباراة”.

واهتزت شباك المنتخب الألماني للمرة الأولى في التصفيات الحالية، بعدما أحرز ديميتري نازاروف هدفاً لمنتخب أذربيجان في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

كما يعد هذا هو الهدف الأول الذي يتلقاه منتخب ألمانيا (الملقب بالماكينات) الذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 679 دقيقة في مختلف المسابقات، منذ أن سجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدفاً في مرمى الماكينات في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية (يورو 2016) التي أقيمت بفرنسا الصيف الماضي.

ومن جانبه، أعرب أندريه شورله عن سعادته بفوز منتخب الماكينات، وقال: “كان عملاً شاقاً، ولكننا أنجزنا المهمة في النهاية”.

وتقمص شورله، الذي شارك في القائمة الأساسية للمنتخب الألماني للمرة الأولى منذ 18 شهراً، دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفين وساهم في صنع آخر أحرزه توماس مولر، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي في المجموعة.

وعزز المنتخب الألماني (بطل العالم) صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن. ( DPA )

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