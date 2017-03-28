ألمانيا ترد على فاتورة الـ 340 مليار دولار المزعومة التي قدمها ترامب لميركل !

ردت الحكومة الألمانية على تقرير إخباري تحدث عن تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “فاتورة” للمستشارة الألمانية آنغيلا ميركل بقيمة تزيد عن 340 مليار يورو كدين بذمة ألمانيا أمام حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن تقرير صحيفة “تايمز” البريطانية عار عن الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يدفع حلفاءه في الناتو لتحقيق هدف الحلف المتعلق بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على الدفاع.

وأقرت الدول الأعضاء في الحلف بهذا الهدف عام 2002 وأكدته عام 2014.

وتنفق ألمانيا منذ عام 2002 أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتبلغ النسبة حاليا 1.2%.

وبحسب تقرير “تايمز”، أمر ترامب مساعديه بحساب ما يتعين على ألمانيا دفعه من متأخرات لحلف الناتو على مدار الـ15 عاما الماضية ثم إضافة الفوائد عليه، وسلم ترامب الفاتورة إلى ميركل خلال اجتماعه معها في البيت الأبيض في 17 آذار/ مارس الجاري.

ووفقا لتقرير الصحيفة، بلغت قيمة الفاتورة أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني؛ أي ما يعادل 346 مليار يورو.

يذكر أن ترامب كتب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب زيارة ميركل للولايات المتحدة أن “ألمانيا تدين للناتو بمبالغ طائلة، ويتعين الدفع للولايات المتحدة على نحو أفضل من أجل الحماية القوية باهظة التكاليف التي تقدمها لألمانيا”.

وأشارت الحكومة الألمانية في صدد هذه التغريدة إلى عدم وجود أي حسابات ديون للناتو. (SPUTNIK – DPA)

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