ألمانيا : جدل حول إجراءات قد تعتمدها الحكومة للتحقق من هوية طالبي اللجوء

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن إجراءات جديدة قد تدخل حيز التنفيذ قريباً من شأنها أن تساعد في إثبات هوية اللاجئين.

صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحكومة الإتحادية أجرت مخططات تمكن وتسمح للسلطات الأمنية والمكتب الاتحادي للاجئين والهجرة التدخل والحصول على معلومات من الهواتف النقالة للاجئين لإثبات وتأكيد هوياتهم الحقيقية الأمر الذي أثار مخاوف من أطراف أخرى لأندريا فوسهوف -المفوضة الحكومية لحماية البيانات الشخصية و حرية المعلومات- نظراً لأن ذلك يخرق حماية البيانات الشخصية للاجئين حيث عبرت عن ذلك عبر كلمة في البرلمان الألماني و أضافت بأن ذلك يخالف الدستور.

وسيتم الكشف عن معلومات خاصة جداً باللاجئين وأشخاص ليس علاقة لهم بالموضوع أصلا وسيتم تحليل بياناتهم أيضاً، إن أقر هذا التوجه الذي سيمكن من جهة أخرى من العثور على كثير من الأدلة التي تشير إلى هوية اللاجئ الحقيقية.

وعبرت منظمة “برو آزول” المعنية بشؤون اللاجئين ومساندتهم عن امتعاضها من تلك المخطات ووصفتها بـ “التجسس غير القانوني والمعارض للدستو” لأنه يتدخل في جوهر الحياة الخاصة للاجئين.

عكس السير