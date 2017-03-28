أمواج ” تسونامي ” تشكل حفرة على سطح كوكب ” المريخ “

تمكن علماء من اكتشاف حفرة دائرية على سطح كوكب #المريخ قد تكون شكلتها أمواج تسونامي عنيفة ، ويعتقد العلماء أن كويكبا سقط في محيط كان موجودا على سطح المريخ، مما أدى إلى نشوء أمواج تسونامي ضخمة بارتفاع 150 مترا.

وقال د. كوستار من جامعة جنوب باريس “وجدنا ترسبات سونامي على امتداد التفرع الثنائي بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي من سطح المريخ، مما يدعم فرضية وجود محيط في النصف الشمالي في وقت سابق”.

وكانت النظرية السابقة لنظرية التسونامي تفترض أن الحفرة الدائرية نشأت من براكين طينية أو جريان طيني أو أنهار جليدية وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ويعتقد أن سرعة أمواج التسونامي المذكورة بلغت 150 كم، وصعدت إلى ارتفاع 100 م.

وقال العالم ستيف كليفورد “إذا كانت لدينا أدلة على حدوث تسونامي قبل ثلاثة مليارات سنة فإنه لا بد من وجود محيط في السهول الشمالية للمريخ”.

ويقول العالم كوستار إنه يعتقد أن سلسلتين من أمواج التسونامي فائقة السرعة قد تشكلتا، مما أدى إلى نشوء حفرة مستديرة قطرها 70 كيلومترا.

ويعتقد أن الموجات الأولية وصلت ارتفاع 300 متر، وان تلك الأمواج وصلت إلى شاطئ المحيط الواقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الحفرة المستديرة، وأدى امتلاء تلك الحفرة بالمياه إلى نشوء السلسلة الثانية من أمواج التسونامي.

وقال العالم ستيف كليفورد، إنه من الصعب تصور تفسير آخر غير أمواج التسونامي لنشوء الحفرة ، وقد عرضت تفاصيل الاكتشاف في المؤتمر الـ 48 لعلوم القمر والكواكب.

وكانت فرق علمية أخرى قد تحدثت عن نشوء أمواج تسونامي على سطح المريخ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يفترض رابط بينها وبين الحفرة الدائرية.

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