إستطلاع جديد يتوقع الفائز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهر استطلاع للرأي أجرته إبسوس سوبرا ستيريا نشرت نتائجه الثلاثاء أن من المتوقع فوز إيمانويل ماكرون (39 عاما) في انتخابات الرئاسة الفرنسية وهو أحدث استطلاع يعتبر مرشح تيار الوسط المرشح الأوفر حظا.

وقال الاستطلاع إنه إذا ما أجريت الانتخابات الصيف المقبل ستحصل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى بنسبة 25 في المئة مقابل 24 في المئة لماكرون و18 في المئة للمرشح المحافظ فرانسوا فيون.

وتوقع الاستطلاع أن يلحق ماكرون هزيمة كبيرة بلوبان في الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو أيار بحصوله على 62 في المئة مقابل 38 في المئة للوبان.

وقال الاستطلاع إن ماكرون سيستفيد في الجولة الثانية من أنصار المرشح الاشتراكي بينوا هامون الذي تتأتي حملته الانتخابية في مؤخرة السابق. (REUTERS)

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