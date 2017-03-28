إستقرار الذهب مع تركيز المستثمرين على جدول أعمال ترامب

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب مستثمرين ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمكن من تنفيذ ما تعهد به من خفض للضرائب وإنفاق على البنية التحتية مع ارتفاع الدولار قليلا من أقل مستوياته في عدة شهور.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1253.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 1261.03 دولار في اليوم السابق.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلي 1253.60 نقطة.

وقال دانييل هاينس المحلل في ايه.ان.زد “بدأت الاسواق تستقر بعد ان بدا أن حدة المخاوف من تداعيات فشل مشروع قانون الرعاية الصحية (في الولايات المتحدة) هدأت إلى حد ما.

“من المرجح أن نرى استقرارا في أسعار الذهب في الوقت الحالي لحين يكون هناك وضوح أكثر قليلا بشأن سياسات ترامب الأخرى لاسيما مشروع قانون الضرائب.”

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.2 في المئة إلى 18.03 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامست الفضة أعلى مستوى منذ الثاني من مارس آذار عند 18.12 دولار.

وصعد البلاتين 0.5 في المئة إلى 967.90 دولار للأوقية وكان قد سجل يوم الاثنين أعلى مستوى منذ السادس من مارس آذار عند 982.60 دولار.

ولكن البلاديوم نزل 0.3 في المئة إلى 790.50 دولار. (REUTERS)

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