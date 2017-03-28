” إنستغرام ” تطلق خاصية التحقق من الحساب بخطوتين

أعلنت #إنستغرام عن تفعليها لخاصية الحماية الثنائية أو “Two-factor authentication”، التي تهدف إلى زيادة حماية الحساب الشخصي لمستخدمي إنستغرام.

وقد وصلت هذه الخاصية إلى المستخدمين بعد سنة كاملة من إعلان إنستغرام عنها، وعدة سنوات من توفرها على تطبيقات أخرى بما فيها فيسبوك.

وهي خاصية أمنية إضافية، تزيد من صعوبة اختراق حسابات المستخدمين. وعند محاولتك تسجيل الدخول مرة أخرى لحسابك أو تسجيل الدخول من جهاز آخر ستحتاج إلى رمز أمان لتأكيد اسم المستخدم وكلمة المرور بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وسيتم إرسال رمز الأمان عبر رسالة نصية SMS إلى الرقم المسجل بالخدمة وهو صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط.

ويمكن تفعيل خاصية “Two-factor authentication” من خلال إعدادات التطبيق، بالضغط على رمز المسنن في الملف الشخصي، وبعد تفعيلها سيتم إرسال رسالة نصية لرقم هاتف المستخدم في كل مرة يتم فيها تسجيل الدخول إلى حساب إنستغرام.

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