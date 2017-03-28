استفتاء جديد في اسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا

صوت البرلمان الاسكتلندي الثلاثاء لصالح السماح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لاجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عشية الاطلاق الرسمي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (بريكست).

وصوت برلمان ادنبره بغالبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا لصالح هذه الخطوة في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي اعتبرت أن هذه المسألة حُسمت في استفتاء جرى عام 2014 ورفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال.

وأيدت أسكتلندا البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62%، مقابل 38% أيدوا الخروج في الاستفتاء البريطانية، في تناقض صارخ مع النتيجة الإجمالية لبريطانيا التي جاءت بتأييد الخروج بنسبة 52 % ومعارضته بنسبة 48%.

ورفض الناخبون الأسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا في 2014 بنسبة 55% مقابل تأييد 45%.

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