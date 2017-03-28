السجن لمصري طلب من صديقه الاعتداء على زوجته ” لاختبار سلوكها “

قضت محكمة #كفر_الشيخ في #مصر بمعاقبة مصري اتفق مع صديقه على الاعتداء على زوجته ومراودتها عن نفسها لاختبار سلوكها، بالسجن سنة كما قضت بمعاقبة الصديق بالسجن 3 سنوات.

كما حكمت المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بمعاقبة الصديق وهو المتهم الأصلي في الواقعة بالسجن المشدد 3 سنوات، وحبس الزوج ويدعى مصطفى بالسجن سنة مع الشغل.

تفاصيل الواقعة تعود إلى 4 سنوات مضت حيث أراد الزوج ان يختبر سلوك زوجته فاتفق مع صديقه على التعدي عليها جنسيا في غيابه لمعرفة قدرتها على صون عرضه، وقام الصديق وهو المتهم الأول بهتك عرض المجنى عليها بالقوة، حيث صعد لمسكنها، وأخبرها برغبته في الحديث معها فرفضت طالبة منه الانصراف وقامت بطرده وفق ما ذكرت قناة العربية ، لكنه لم يمتثل فانقض عليها ممزقا ملابسها؛ ودفعها داخل المنزل بالقوة محاولا اغتصابها إلا أنها تمكنت من الإفلات منه، واستغاثت بالأهالي، لتفاجئ بزوجها يقف على الباب ويستقبل صديقه المتهم ويخبرها بتفاصيل اتفاقهما معا.

وطلبت الزوجة الطلاق وقام محاميها برفع دعوى قضائية تطالب بمعاقبة الزوج والصديق حيث قضت المحكمة بمعاقبة الصديق بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة هتك العرض؛ ومعاقبة الزوج بالحبس سنة بتهمة الاتفاق والتحريض، كما قضت بتطليق الزوجة.

عكس السير