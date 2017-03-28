السعودية : إثبات الإصابة بمرض نفسي لنفي تهمة ” الدعشنة ” عن مواطن

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية في دعوى مقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد “مواطن” تتهمه فيها بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي عن طريق حيازة صور تخص رموزه الإرهابية، والاشتراك في مجموعات تؤيد التنظيمات الإرهابية عن طريق برنامج “التلغرام” ، وفق ما نقلت صحيفة “الرياض” السعودية يوم الإثنين.

وكشفت لائحة الاتهام التي تلاها المدعي العام أمام ناظر القضية، وبحضور المدعى عليه، عن إدانته في خمس تهم، منها انتهاج المنهج التكفيري، وتكفير ولاة الأمر، والتستر على أصحاب الفكر الإرهابي، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، والاشتراك في مجموعات ببرنامج “التلغرام” تدعم وتؤيد الإرهاب، وأيضاً مخالفته التعهدات السابقة التي أخذت عليه.

وطالب المدعى العام من ناظر القضية بالحكم على المتهم بما أسند إليه من تهم، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات التي تجرمه على ما ارتكب من جرائم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت بحوزته في هذه القضية.

من جهته طالب المدعى عليه بإعطائه مهلة شهر للرد على التهم التي نسبها إليه المدعى العام، وإحضار تقارير طبية تفيد إصابته بمرض الاضطراب النفسي.

عكس السير