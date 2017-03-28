السعودية : سطو مسلح و إصابة قائد عربة نقل أموال في الرياض

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملية سطو مسلح على عربة نقل أموال تابعة لأحد البنوك في #السعودية.

وحسب المعلومات الأولية فإن الحادثة وقعت في حي الرائد في العاصمة #الرياض، خلال توقف عربة نقل الأموال أمام الفرع النسائي للبنك.

ومن الصور المتداولة تبين إصابة حراس الأمن المكلفين بمرافق العربة بطلقات نارية وفق ما اوردت قناة العربية ، وحتى الآن لم يصدر أي بيان توضيحي حول الحادثة أو من البنك الذي تعرض للسطو.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالرياض التحقيقات حيث استولى الجناة خلال العملية على مبالغ مالية كبيرة، وأوضح متحدث شرطة الرياض أن البحث جارٍ عن الأشخاص المتورطين في حادثة السطو على عربة نقل الأموال، ولا معلومات أولية حتى الآن.

عكس السير