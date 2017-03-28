السيناتور الأمريكي جون ماكين يلتقي معارضاً روسياً نجا من محاولة اغتيال بالسم

أعلن السناتور الأمريكي جون ماكين انه التقى في واشنطن الاثنين المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا الذي دخل في غيبوبة في مطلع شباط/ فبراير بعد تعرضه لمحاولة اغتيال بالسم.

وقال ماكين، السناتور الجمهوري الذي يعتبر عدوا لدودا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انه “على الرغم من ان فلاديمير تعرض لمحاولة (اغتيال) جديدة فقد لاحظت ان الروح الثورية لهذا الوطني الروسي الشجاع لم تمس″.

من جهته اوضح متحدث باسم ماكين أن اللقاء جرى في واشنطن.

وكارا-مورزا (35 عاما) هو منسق انشطة حركة “روسيا المنفتحة” التي يتزعمها الملياردير الروسي السابق المقيم في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، وقد تعرض في مطلع شباط/ فبراير للتسمم “بمادة غير معروفة”، بحسب ما افادت يومها زوجته افغينيا.

وفي 19 شباط/ فبراير اعلن محاميه ان موكله غادر روسيا للعلاج في الخارج.

وكانت هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها كارا-مورزا للتسميم، ففي 2015 نقل الى المستشفى لاصابته بفشل كلوي حاد تبين انه ناجم عن تسمم بمعادن ثقيلة.

وكارا-مورزا المقرب من زعيم المعارضة بوريس نمتسوف الذي اغتيل بالرصاص قرب الكرملين في 2015، كان حتى العام الماضي نائبا لرئيس حزب بارناس الليبرالي المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف. (AFP)

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