بالفيديو .. هاتف ” آي فون 7 ” الأحمر ضد النيران !

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو لأولى تجارب مستخدمي أجهزة #آيفون 7 أحمر اللون، “7 Plus” أو “7 Plus Red Special Edition”.

وقام المدون الأمريكي TechRax خلال الفيديو بتعريض أحدث نسخ هاتف آيفون 7 أحمر اللون إلى اختبار قاسي، حيث قام بصب مزيج حارق على الهاتف، ومن ثم أشعل به النيران، بحسب معلومات نشرتها وسائل الإعلام الغربية الخاصة.

وكما هو موضح بالفيديو، وبطريقة غير متوقعة، لم تلحق النار أي ضرر بهاتف آيفون 7 Red Special Edition لمدة 8 ثواني.

ويعتقد صاحب الفيديو أن مهندسي آبل قد زودوا الهاتف بحماية خاصة ضد النيران، بالإضافة إلى الحماية الخاصة من التراب والماء ، وبعد تعرض الهاتف للنار، واصل عمله من دون أية مشاكل.

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